Выходец с Украины приговорен в США за экспорт технологий в Россию

Выходец с Украины, американский гражданин Владимир Невидомый приговорен к 26 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

По данным следствия, клиенты из России связались с Невидомым в 2013 году и попросили прислать им из США образцы приборов ночного видения, среди которых были те, что используются для винтовок, а также детали боеприпасов. Деньги на покупку образцов осужденный получил через китайский и латвийский банки.

Не указав настоящую принадлежность товаров, он отправил их в Россию, но одна из посылок была задержана на американской таможне. 32-летний Невидомый был задержан, пишет «РИА Новости».

Согласно заявлению, мужчина признан виновным в сговоре о незаконном экспорте устройств ночного и теплового видения военного назначения, а также устройства для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии (капсюль) в Россию. Свою вину Невидомый признал.