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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для КНР‍

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Фото: TASS/DPA/Olivier Douliery
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Бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли обвинили в сборе секретной информации для Китая. Об этом заявило министерство юстиции США.

По предварительным данным, он предоставлял китайскому правительству информацию, которая связана с национальной обороной США. Теперь он обвиняется в сговоре с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству, пишет RT.

Большое жюри штата Виргиния сочло Ли виновным в сборе секретных данных, еще два суда признали бывшего сотрудника ЦРУ виновным в незаконном хранении данных, сообщает «Газета.ру».

Ли работал на ЦРУ с 1994 года. Ранее сообщалось, что из-за сведений, которые он собрал, могли погибнуть или попасть в тюрьму 20 агентов США.

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