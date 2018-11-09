Обвиненному в шпионаже офицеру из Австрии грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение, которое выдвинуло Министерство обороны Австрии в отношении 70-летнего отставного офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Военное ведомство обвиняет его в разглашении государственной тайны, сообщает 9 ноября ТАСС. Также уточняется, что мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день источник в МИД рассказал, что посол Австрии в России Йоханнес Айднер вызван в министерство.

В этот же день официальный представитель австрийского Минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной дипломатии». По его словам, Австрия должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не сообщать об этом на весь мир.