Лавров в связи со шпионским скандалом обвинил Австрию в «микрофонной дипломатии»

Ситуация с задержанием отставного австрийского офицера, заподозренного в шпионаже в пользу Москвы, неприятно удивила российскую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия не знала о происходящем, цитирует министра «РИА Новости». По словам Лаврова, Австрия должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях.

«Западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии», — подчеркнул он.

МИД России обратит внимание австрийского посла к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.

Ранее 9 ноября источник в МИД рассказал, что посол Австрии в России Йоханнес Айднер вызван в министерство.

В этот же день официальный представитель австрийского Минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

Как пишет Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу.