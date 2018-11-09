Посол Австрии вызван в российский МИД из-за шпионского скандала

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел России 9 ноября, сообщил источник в ведомстве агентству «Интерфакс».

Ранее официальный представитель австрийского Минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

Как пишет Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался со своим российским куратором под именем Юрий, который якобы передавал ему задания. Запрашиваемые сведения военный передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу.

Летом Австрия заподозрила в шпионаже другую страну — Германию. 16 июня журнал Profil сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка следила за канцлером Австрии, МИДом и министерством обороны страны, австрийским Интерполом и другими ведомствами.