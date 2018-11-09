В Австрии рассказали о передавшей данные по шпионажу «дружественной службе»

Министерство обороны Австрии получило информацию о подозреваемом в шпионаже в пользу Москвы отставном офицере от «дружественной службы» несколько недель назад. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщил глава ведомства Марио Кунасек.

«После этого ведомство начало вести переговоры с целью установления личности», — рассказал министр на пресс-конференции в Вене.

Он отметил, что позже начались переговоры с самим подозреваемым, который якобы передал следствию свое спецоборудование.

«Сейчас идет оценка этих устройств — ноутбука и так далее», — сказал Кунасек, которого цитирует «РИА Новости».

Политик добавил, что случай «показывает, что даже после окончания холодной войны существует шпионаж».

Ранее 9 ноября официальный представитель австрийского Минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

Как пишет Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу.