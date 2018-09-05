Дамаск ищет похищенных детей

Сирийские власти принимают все меры по поиску похищенных детей, которых планируется использовать в постановочных химических атаках на территориях, занятых боевиками. Родителям заложников оказывается необходимая поддержка, рассказал «Известиям» директор пресс-службы сирийского парламента Наджи Убейд. В правящей партии «Баас» отметили, что запланированная провокация может быть использована для дискредитации успехов сирийской армии и российских военнослужащих в борьбе с терроризмом в САР. Ранее о том, что около 50 детей были похищены из различных населенных пунктов провинции Идлиб, сообщали постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин и сирийский МИД.

Официальный Дамаск будет и далее предпринимать попытки освободить попавших в заложники детей, отметил Наджи Убейд.

— Сирийское государство старается обеспечить безопасность граждан во всех провинциях. Родителям детей оказывается психологическая помощь. Информация о похищенных детях поступила из СМИ. Экстремистские террористические организации скрывают информацию о судьбе детей, сейчас этим вопросом занимаются вооруженные силы САР, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь сирийского парламента. — «Белые каски» — организация, поддерживаемая британской разведкой и подразделениями «Аль-Каиды» (запрещена в РФ. — «Известия»). Мы считаем, что она проводила и проводит провокации и сфабрикованные акции против сирийского народа. Еще раз подтверждаем, что Сирия не обладает химическим оружием, все его запасы были уничтожены под контролем наблюдателей ОЗХО.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что по меньшей мере 50 детей из различных населенных пунктов были похищены боевиками для фабрикации использования сирийским правительством химического оружия. По его словам, есть предположение, что «этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе».

Депутат сирийского парламента от правящей партии «Баас» Набиль Тоуме считает, что целью провокаций с использованием химоружия является желание Запада затянуть боевые действия в арабской республике.

— Сценарии инсценировок химических атак тщательно прорабатываются, и основной их целью является попытка бросить тень на успехи России в Сирии и других странах, а также продлить «войну с терроризмом», соответственно пролонгировав и свое участие в ней. Завершение войны не устраивает США и их союзников — в первую очередь Великобританию и Францию. Они попытались воплотить сценарий Восточной Гуты на юге Сирии, в Дераа, Эс-Сувейде и Кунейтре, но потерпели неудачу, потому что операция САА была проведена стремительно и конструктивно. Победа в Идлибе будет означать, что военное досье конфликта будет закрыто, — заявил парламентарий.

После провокаций с участием активистов «Белых касок» в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте Соединенные Штаты и их союзники проводили «акции возмездия», нанося ракетные удары по различным инфраструктурным объектам, расположенным на территории, подконтрольной сирийской армии и проправительственным силам.

Россия в лице МИД и МО неоднократно заявляла о готовящихся в Идлибе провокациях с использованием химических веществ. В конце июня в результате серии атак и террористических актов в провинции Эс-Сувейда боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ) были похищены 20 женщин и 16 детей.