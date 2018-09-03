Лидеры России, Турции и Ирана обсудят провокацию с химоружием в Сирии

Подготовка провокации с использованием химического оружия в Сирии будет обсуждаться на предстоящей 7 сентября в Тегеране встрече президентов России, Турции и Ирана. Об этом «Известиям» сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Кроме того, в иранской столице Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентами Турции и Ирана.

— В том числе и эта тема (провокации с химоружием. — «Известия»), все аспекты сирийского урегулирования и отягчающие моменты будут обсуждаться, — отметил Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли в повестке тема провокаций с химическим оружием.

Помимо трехсторонних переговоров Владимир Путин проведет отдельные встречи с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани, заявил «Известиям» Юрий Ушаков.

Напомним, именно российская сторона сообщила, что перед началом операции сирийской армии в Идлибе боевики готовят провокацию с использованием химического оружия, чтобы обвинить в его применении правительственные силы. После одной из таких провокаций в апреле этого года США, Франция и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии.