Инструкторы США готовили террористов из бандформирования «Восточные львы».

Об этом Центру по примирению враждующих сторон рассказали плененные в районе Эт-Танфа боевики, сообщает «РИА Новости» 1 сентября.

«В задачу боевиков входило провести серию терактов в районе населенного пункта Пальмиры и обеспечить проход главных сил около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели», — говорится в заявлении.

В районе Эт-Танфа находится американская военная база, откуда террористам поставляли оружие и боеприпасы, добавили в Центре по примирению. Отмечается, что лагерь подготовки боевиков находится рядом с военной базой США.

26 августа в Минобороны предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. США намерены воспользоваться этой провокацией, заявили в ведомстве.

Госдеп США при этом объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Однако официальный представитель оборонного ведомства США Шон Робертсон 31 августа назвал абсурдными заявления о том, что Вашингтон будет использовать планируемые в Сирии химические атаки как предлог для нанесения удара.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски».