Лавров напомнил о праве властей Сирии изгонять боевиков с территории страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Сирийской Арабской Республики (САР) имеет полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Эритреи.

Говоря об урегулировании ситуации в сирийском Идлибе, Лавров указал на наличие в Сирии законной власти, сообщает 31 августа «РИА Новости».

«Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять и ликвидировать террористическую угрозу на своей территории», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Накануне в МИД Сирии отметили решительность Дамаска освободить провинцию Идлиб. Главной целью правительственной армии являются боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».