Лавров рассказал о контактах России и США по ситуации вокруг Идлиба

Россия контактирует с США по ситуации в районе сирийского Идлиба и предоставляет американским властям информацию о готовящейся провокации с использованием химического оружия. Об этом в среду, 29 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что обсуждал эту тему во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео. Эту же тему обсуждали помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также используется канал между военными.

«Итог всех этих разговоров на данную тему один — мы приводим всё больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия», — приводит ТАСС слова Лаврова.

При этом глава МИД России отметил, что американские партнеры отказываются верить фактам, однако свою позицию обосновать не могут.

По мнению Лаврова, позиция США обусловлена желанием «не дать выгнать» террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) из зоны деэскалации «Идлиб».

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.