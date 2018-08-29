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В НАТО оценили мощь российской эскадры у берегов Сирии

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Фото: Global Look Press/Fyodor Borisov
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В НАТО заметили масштабное наращивание российского военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море у берегов Сирии. Об этом официальный представитель альянса Оана Лунгеску сообщила в интервью изданию Haaretz.

По ее словам, в том числе в море было направлено несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами. Лунгеску подчеркнула, что это вызывает беспокойство членов НАТО, так как многие страны альянса граничат со Средиземноморьем.

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«Поэтому мы контролируем ситуацию и военно-морскую деятельность в регионе, в том числе со стороны России», — сказала она.

Лунгеску также добавила, что солдат НАТО в Сирии нет, при этом организация поддерживает усилия ООН по достижению урегулирования конфликта.

28 августа сообщалось, что Министерство обороны России усилило группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Теперь в ее состав входят 10 кораблей и минимум две подводные лодки.

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