Прямой эфир

Иран и Сирия договорились о военном сотрудничестве

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе визита в Дамаск подписал со своим сирийским коллегой Али Абдаллахом Айубом соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве двух стран.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание Tasnim, в соответствии с соглашением Иран и Сирия должны усилить сотрудничество в военной и оборонной сферах.

В ходе подписания документа глава сирийского оборонного ведомства подчеркнул, что Сирия и Иран не позволят кому-либо повредить их близким отношениям.

Хатами прибыл в Сирию 26 августа с двухдневным визитом. Он заявил, что главной целью его поездки является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии. Хатами также добавил, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения.

Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии.

Ранее в августе о готовности своей страны помочь в восстановлении Сирии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД России заявили о попытках Запада сменить власть в Сирии
СМИ узнали об угрозах США нанести новый удар по Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017