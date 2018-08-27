Иран и Сирия договорились о военном сотрудничестве

Министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе визита в Дамаск подписал со своим сирийским коллегой Али Абдаллахом Айубом соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве двух стран.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание Tasnim, в соответствии с соглашением Иран и Сирия должны усилить сотрудничество в военной и оборонной сферах.

В ходе подписания документа глава сирийского оборонного ведомства подчеркнул, что Сирия и Иран не позволят кому-либо повредить их близким отношениям.

Хатами прибыл в Сирию 26 августа с двухдневным визитом. Он заявил, что главной целью его поездки является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии. Хатами также добавил, что Иран может помочь Сирии в разработке вооружения.

Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии.

Ранее в августе о готовности своей страны помочь в восстановлении Сирии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.