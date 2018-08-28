Морской щит для Сирии

Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте. В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб — единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. Политологи отмечают, что Россия выступает гарантом стабильности в регионе и не дает шанса заново разгореться широкомасштабной войне.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

По данным «Известий», постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Это самая мощная группировка с начала операции.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей. На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет «Калибр».

Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

Ситуация схожа с 2013 годом, когда в Восточной Гуте якобы были взорваны некие химические боеприпасы. США попытались возложить вину на правительственные войска и заявили о готовности начать ограниченную военную операцию против режима Башара Асада в Сирии. В ответ Россия усилила группировку Военно-морского флота в Средиземном море. Тогда российские корабли оттеснили американские от берега. После событий в Восточной Гуте и Средиземном море по договоренности сторон химическое оружие, которое находилось в распоряжении сирийских властей, было уничтожено.

Присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и осуществляется с одобрения сирийского правительства, заявил «Известиям» пресс-секретарь сирийского парламента Наджи Габид.

— Российское присутствие важно, чтобы не позволить западным странам помешать скорейшему завершению войны. Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне, — считает он.

Сейчас сирийская армия готовится к операции в провинции Идлиб, единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. При необходимости российские корабли окажут поддержку сирийскому наступлению, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет «Калибр», — рассказал эксперт. — Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию.

По мнению политолога Роланда Биджамова, такое усиление на Средиземном море в первую очередь связано с тем, что туда подтягиваются военно-морские силы США, и с провокационными заявлениями по поводу якобы предстоящей химической атаки со стороны сирийской армии.

— И, конечно, эта провокация вполне возможна. Ситуация повторяется не в первый раз. Как только появляются реальные предпосылки к установлению мира в Сирии, американцы пытаются их разрушить, — полагает Роланд Биджамов.

Остается надеяться, что присутствие российских кораблей охладит горячие головы, планирующие очередную эскалацию конфликта.

— Будем надеяться, что если и произойдет эскалация, то только на дипломатическом уровне. Безусловно, то, что туда направляется наша группировка, — отрезвляющий фактор. Только так это можно рассматривать, и, возможно, это остановит американцев, — заявил эксперт.

Российский ВМФ принимает непосредственное участие в военной операции в Сирии. В разное время в состав соединения на основе ротации входили флагманы флотов РФ, том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Одной из главных задач ВМФ было обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, других грузов для ведения боевых действий. Боевые корабли неоднократно наносили удары крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» по особо важным военным и экономическим объектам боевиков в Сирии.