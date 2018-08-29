Лавров назвал цель угроз Запада в адрес Сирии

Угрозы западных стран в адрес Дамаска в связи с возможным использованием химоружия в провинции Идлиб применяются для того, чтобы не допустить зачистки этого района Сирии от террористов, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат рассказал, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по ситуации на северо-западе арабской республики, в том числе по вопросу готовящейся провокации.

«Мы приводим всё больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия. Наши партнеры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в обоснование своей позиции привести не могут», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

По словам главы российского МИДа, ситуация в Идлибе, в частности размежевание террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и умеренной оппозиции в этом регионе, одна из центральных тем обсуждений Москвы и Анкары в последние месяцы. Лавров отметил, что боевики пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, препятствуют переговорам с вооруженными формированиями, а гражданское население используют в качестве живых щитов.

«Так что со всех точек зрения этот «гнойник» нужно ликвидировать», — сказал министр. В связи с чем он выразил надежду на то, что Запад не будет препятствовать контртеррористической операции в этой сирийской провинции.

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

В настоящее время сирийская провинция Идлиб включена в зону деэскалации, за которую отвечает Турция. Наносить авиаудары по этому району сирийская армия не может.