РФ созвала в ООН заседание из-за ситуации в Идлибе

Россия потребовала срочных консультаций в Совете безопасности ООН из-за ситуации в сирийском городе Идлибе.

Срочное заседание состоится 4 сентября. Об этом 28 августа рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы на этом мероприятии посмотрим в глаза представителям западной «тройки» и заострим перед ними всю эту ситуацию», — приводит слова дипломата «Газета.ру».

В этот день в Минобороны также сообщили о подготовке США авиаударов по Сирии. По информации ведомства, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец «Росс» с 28 ракетами «Томагавк».

В российском министерстве заявили, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб.