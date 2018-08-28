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Шойгу рассказал об условиях для возвращения 1 млн беженцев в Сирию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работа по восстановлению инфраструктуры в Сирии уже позволяет вернуться в стране около 1 млн беженцев, при этом большая часть территории арабской республики освобождена от террористов. Об этом 28 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Идет огромная работа по восстановлению инфраструктуры, восстановлению транспортных магистралей, пунктов пропуска для того, чтобы Сирия начала принимать беженцев», — рассказал журналистам глава ведомства.

Он уточнил, что с 2015 года в Сирию уже вернулись более 1 млн человек. Шойгу также призвал мировое сообщество принять участие в социально экономическом восстановлении республики, уточняет «РИА Новости».

Вооруженный конфликт в САР начался в 2011 году. В 2017 году ВС РФ заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В настоящий момент российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев. Так, в июле на территории Сирии был создан центр приема, распределения и размещения беженцев, где им помогают вернуться на родину.

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