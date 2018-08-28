Шойгу рассказал об условиях для возвращения 1 млн беженцев в Сирию

Работа по восстановлению инфраструктуры в Сирии уже позволяет вернуться в стране около 1 млн беженцев, при этом большая часть территории арабской республики освобождена от террористов. Об этом 28 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Идет огромная работа по восстановлению инфраструктуры, восстановлению транспортных магистралей, пунктов пропуска для того, чтобы Сирия начала принимать беженцев», — рассказал журналистам глава ведомства.

Он уточнил, что с 2015 года в Сирию уже вернулись более 1 млн человек. Шойгу также призвал мировое сообщество принять участие в социально экономическом восстановлении республики, уточняет «РИА Новости».

Вооруженный конфликт в САР начался в 2011 году. В 2017 году ВС РФ заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В настоящий момент российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев. Так, в июле на территории Сирии был создан центр приема, распределения и размещения беженцев, где им помогают вернуться на родину.