Путин отдохнул с Шойгу и Бортниковым на Енисее

Президент России Владимир Путин провел выходные 25 и 26 августа на Енисее. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент вылетел в Кемерово пораньше и провел субботу и воскресенье в Тыве на Енисее».

«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника [Геннадий Киселев], глава Тывы [Шолбан Кара-оол], министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», — рассказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов, рыбачил ли Путин, Песков ответил отрицательно, пояснив, что поездка президента носила характер видового туризма.

В начале августа прошлого года Путин также провел выходные в Южной Сибири. Тогда сообщалось, что президент рыбачил в горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента, как и в этом году, сопровождали министр обороны и глава Тувы, а также глава Хакасии Виктор Зимин.