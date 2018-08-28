Шойгу рассказал о масштабах учений «Восток–2018»

Министерство обороны России задействует в военных учениях «Восток-2018» 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. Об этом 28 августа заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81» (оперативно-стратегические учения СССР и стран Варшавского договора в 1981 году. — Ред.). Но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. На почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», — приводит слова Шойгу агентство «Интерфакс».

Он добавил, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам министра, маневры традиционно начнутся с большой серии подготовительных мероприятий, а именно с 15 специальных учений по обеспечению войск.

«Как правило, на это накладывается объявляемая президентом РФ, верховным главнокомандующим, внезапная проверка, что стало, собственно, хорошей практикой в нашей жизни и работе», — добавил глава Минобороны.

Ранее в августе стало известно, что в рамках «Востока-2018» с 9 по 15 сентября на полигоне Цугол в Забайкальском крае состоятся совместные учения с китайскими военными. В маневрах примут участие около 3,2 тыс. военных, свыше 900 единиц техники и 30 летательных аппаратов из КНР.