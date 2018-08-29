В госдепе пообещали ответ США на применение химоружия в Сирии

Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Об этом, по словам официального представителя госдепа Хизер Науэрт, заявил генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий объединенный комитет начальников штабов США.

«Генерал Данфорд говорил со своим коллегой (начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. — Ред.), чтобы ясно проговорить, что власти США и их партнеры быстро и соразмерно ответят на любой подтвержденный случай применения химического оружия в Идлибе или еще где-то в Сирии», — сообщила Науэрт журналистам.

Она добавила, что США призывают Россию предостеречь Дамаск от химатаки.

26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение ближайших двух суток возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

28 августа глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что представители «Белых касок» доставили отравляющие вещества на склад, который используют боевики, в сирийском городе Саракиб.