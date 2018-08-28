«Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в Идлибе

Представители «Белых касок» доставили на склад, который используют боевики, в сирийском городе Саракиб отравляющие вещества. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, несколько независимых источников из провинции Идлиб заявили, что восемь представителей организации сопровождали большой груз отравляющих веществ, который перевозился на двух грузовиках из населенного пункта Афс, пишет «РИА Новости».

Также отмечается, что на складе груз встречали два командира незаконного вооруженного формирования. Позднее часть груза перевезли на другую базу боевиков. Предположительно, она будет использована для инсценировки применения химоружия, в которой обвинят правительственные силы.

26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение ближайших двух суток возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.