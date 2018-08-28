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Лавров назвал удары США по Сирии демонстрацией истинного отношения Запада

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Фото: TASS/Zuma/Muhmmad Al-Najjar
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удары США по Сирии, нанесенные в апреле 2018 года, служат наглядным примером истинного отношения Запада к этому государству.

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Он подчеркнул, что до сих пор не было представлено никаких доказательств применения властями Сирии химоружия, «в том числе применительно к нашумевшему инциденту в городе Дума».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что, несмотря на отсутствие доказательств, 14 апреля США и их союзники нанесли по Сирии ракетные удары, «поставившие под угрозу весь процесс урегулирования в этой стране».

По его словам, удары были нанесены «в нарушение фундаментальных принципов международного права, духа и буквы Устава ООН».

«Это — наглядный пример того, кто и как действует в отношении Сирии», — сказал Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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