Прямой эфир

Небензя заявил об отсутствии химоружия у сирийской армии

0
Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийская армия не обладает химическим оружием и не разрабатывает планов по его применению, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

Дипломат напомнил в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, что Москва неоднократно заявляла об этом.

«Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав», — цитирует его «РИА Новости».

Небензя подчеркнул, что последние могут начать бомбардировки, дождавшись провокаций боевиков.

В Минобороны заявили, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб.

Инсценировка применения химоружия в Сирии возможна в течение ближайших двух суток, заявил 26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небензя назвал поставщиков оружия боевикам в Сирии
В Минобороны России рассказали о подготовке США к удару по Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017