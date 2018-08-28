Небензя заявил об отсутствии химоружия у сирийской армии

Сирийская армия не обладает химическим оружием и не разрабатывает планов по его применению, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, что Москва неоднократно заявляла об этом.

«Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав», — цитирует его «РИА Новости».

Небензя подчеркнул, что последние могут начать бомбардировки, дождавшись провокаций боевиков.

В Минобороны заявили, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб.

Инсценировка применения химоружия в Сирии возможна в течение ближайших двух суток, заявил 26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.