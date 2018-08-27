В Минобороны России рассказали о подготовке США к удару по Сирии

США готовятся к нанесению ракетного удара по территории Сирии. С таким заявлением в понедельник, 27 августа, выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс», несущий 28 ракет «Томагавк». Их дальность позволяет нанести удар по любому району Сирии, передает «РИА Новости».

Конашенков указал, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб.

26 августа в Минобороны России сообщили, что боевики планируют нанести удар из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта в ближайшие двое суток. После атаки активисты «Белых касок» снимут сюжеты для англоязычных и ближневосточных СМИ.

Цель провокации — дестабилизация ситуации в регионе и срыв устойчивой динамики идущего мирного процесса.

Вашингтон неоднократно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы неправительственной организации «Белые каски».