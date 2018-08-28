В Совфеде заявили о возможной атаке Запада по Сирии с воздуха и моря

Увеличение военной группировки США в Средиземном море говорит о том, что в случае провокации с химоружием западная коалиция нанесет удары по объектам инфраструктуры сирийской армии как с воздуха, так и с воды. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

«США стягивают свои морские силы и увеличивают морскую группировку в Средиземном море недалеко от Сирии, это делается для сосредоточения перед нанесением удара», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Кондратьев выразил надежду на то, что заявления российских представителей о готовящейся атаке помогут «остудить горячие головы и нанесение ударов коалиции удастся предотвратить».

26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение ближайших двух суток возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

28 августа глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что представители «Белых касок» доставили отравляющие вещества на склад, который используют боевики, в сирийском городе Саракиб.