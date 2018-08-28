Пентагон назвал два условия начала вывода войск США из Сирии

Соединенные Штаты приступят к выводу войск с территории Сирии при двух условиях — полном разгроме террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и ускорении Женевского процесса. С таким заявлением во вторник, 28 августа, выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Кроме того, он заявил, что необходимо подготовить местные вооруженные силы, чем в настоящий момент занимаются американские специалисты. Лишь после этого Вашингтон готов приступить к сокращению военного присутствия в Сирии, передает ТАСС.

В апреле текущего года президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть американских военных на родину. Он также отметил, что войскам США «полностью удалось победить ИГ в Ираке и Сирии», тем самым оказав услугу соседним странам.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ без согласия официальных властей САР и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.

Межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН курирует спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура — они ведутся с 2015 года. Последний, восьмой, раунд переговоров прошел в декабре и был признан неудачным. По словам де Мистуры, он является «упущенной золотой возможностью», так как стороны не смогли ни о чем договориться.