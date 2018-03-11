Не спешат уходить

Американцы не спешат покидать Сирию. Теперь в качестве очередного оправдания своего незаконного присутствия в этой стране они называют переброску курдских вооруженных отрядов в Африн. Это следует из заявления представителя пресс-службы Пентагона Эдриана Рэнкин-Гэллоуэйя. Почему США так хотят остаться, чем это грозит Сирии и с какими вызовами столкнется Россия, разбирался портал iz.ru.

Курдский фактор

Сохранение своего присутствия американцы обычно мотивируют необходимостью борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России — iz.ru). Правда, на этот раз к террористам добавился еще и курдский фактор. По сообщению ряда СМИ, Сирийские демократические силы (СДС, состоят преимущественно из курдских отрядов) перебросили часть своих подразделений на северо-запад Сирии, в район Африна, для борьбы с турецкими войсками, которые проводят там с 20 января операцию «Оливковая ветвь».

— Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата, и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГИЛ, — прокомментировал ситуацию Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он также пояснил, что «[американская] коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции [против террористов] продлятся дольше».

СДС_1 Бойцы Сирийской демократической армии Фото: Global Look Press/Morukc Umnaber

Насколько дольше — этот вопрос остается открытым. Ведь не стоит забывать о планах США и их союзников подготовить на базе СДС так называемые Силы безопасности границы. О создании этих формирований в январе 2018 года заявил представитель коалиции Томас Вил, по словам которого их численность в конечном счете должна достичь 30 тыс. бойцов. Эта структура, как утверждают в Вашингтоне, займется охраной границ Сирии с Турцией и Ираком для предотвращения проникновения в обоих направлениях боевиков ИГИЛ. Пентагон в феврале выделил на эти цели $550 млн, причем речь идет о тратах не на текущий, а на 2019 год.

Сами курды тоже не сидят на месте. В марте 2016 года они объявили о создании своего федеративного региона на севере Сирии, а во второй половине 2017 года последовательно провели выборы — в сентябре муниципальные, а в декабре — региональные. В планах — избрание собственного «парламента». Изначально голосование рассчитывали провести в январе . Но его отложили. Соответствующее решение было принято всего за несколько дней до начала турецкой операции в Африне.

Еще и на юге

Присутствие США в Сирии не ограничивается районами, которые удерживают курдские отряды. На юге страны, в районе пересечения с иорданской и иракской границами, американские военные создали базу Ат-Танф. Причем речь идет не просто об опорном пункте, но и о так называемой 55-километровой «зоне деконфликтинга» (de-confliction zone). Под этим подразумевается, что никакие силы не могут пересекать обозначенную черту без того, чтобы не подвергнуться атаке. И действительно, заход проправительственных сил в эту зону оборачивался ударами с воздуха. Такие инциденты были отмечены в мае и июне 2017 года.

СДС_1 Фото: Getty Images/Mustafa Güçlü/Anadolu Agency

В Вашингтоне при этом указывают, что в Ат-Танфе ведется подготовка сил сирийской оппозиции для борьбы с боевиками ИГИЛ. Откуда там могли взяться террористы, учитывая, что все территории вдоль «зоны деконфликтинга» находятся под контролем правительственных сил, остается под вопросом. Не стоит также забывать, что на протяжении нескольких лет в соседней Иордании американский спецназ обучает боевиков оппозиции для борьбы с сирийской армией. Теперь, по утверждению российских официальных лиц, этим занимаются и в Ат-Танфе, а также находящемся неподалеку лагере беженцев Эр-Рукбан.

— По сути, создан заповедник для террористов, — заявил 3 марта заместитель министра обороны России Александр Фомин. — Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Всё это под руководством сил специальных операций и других подразделений США.

Удар по суверенитету

Действия американцев и их коалиции на сирийской территории изначально не имели под собой никаких законных оснований. В соседнем Ираке они боролись с ИГИЛ по приглашению центральных властей. А вот в Сирии одобрения Дамаска получено не было.

Волну возмущения со стороны Москвы и Дамаска вызвало заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сделанное в ноябре 2017 года. По его словам, «ООН, по сути, сказала, что мы можем преследовать ИГИЛ, и мы находимся там (то есть в Сирии — iz.ru), чтобы уничтожить их». Вероятно, он имел в виду, что, раз эта структура есть в списке террористических организаций ООН, то США могут преследовать ее членов где угодно.

На ошибочность такой логики Мэттису не замедлили указать. Комментируя его слова, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что США действуют в Сирии «как оккупанты». А в заявлении Дамаска говорилось, что «несогласованное военное присутствие только продлевает кризис и делает его более сложным, в чем, собственно, и состоит реальная цель американского присутствия в Сирии».

Россия бьет тревогу

В декабре 2017 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что ИГИЛ в Сирии разгромлен и лишился всех подконтрольных территорий. Спустя несколько дней президент Владимир Путин прибыл на авиабазу «Хмеймим» и там отдал приказ о выводе российских войск из страны в пункты постоянной дислокации. Кроме того, Москва призвала США и их союзников поступить аналогичным образом.

Так, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил 21 декабря, что «задача по разгрому американцами террористической группировки (ИГИЛ) на территории Сирии фактически выполнена», а потому дальнейшее присутствие их подразделений на территории страны «безосновательно».

СДС_1 Президент РФ Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Впрочем, американцы эти основания явно находят. Как сообщил 1 марта помощник секретаря Совета Безопасности России по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов, США создали на удерживаемых курдами территориях около 20 военных баз.

О том, что стоит за укреплением американского присутствия на сирийской территории, рассказал в середине февраля глава МИДа России Сергей Лавров.

— Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов, — отметил российский министр.

Что делать?

На этом фоне возникает закономерный вопрос: каким образом можно обратить дезинтеграционные процессы вспять и помешать планам по развалу Сирии? Ранее в интервью «Известиям» на него ответил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, который указал, что рецептом является «резолюция № 2254 Совбеза ООН, а также основополагающие принципы международного права, опирающегося на Устав ООН».

Иными словами, в рамках женевского процесса по сирийскому урегулированию противоборствующим сторонам необходимо договориться о составлении новой конституции, формировании переходного правительства и проведении всеобщих выборов. Всё это — как минимум ради сохранения единства и территориальной целостности Сирии.

Если говорить о курдском факторе, то Россия в этом вопросе делает всё от нее зависящее. Ранее она настаивала на включении курдов в переговорный процесс в Женеве, однако эта идея встретила сопротивление ряда стран, и прежде всего Турции. Затем Москва выступила за приглашение представителей курдских политических сил, в частности партии «Демократический союз» (ДС), на прошедший в январе 2018 года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. Это опять же натолкнулось на позицию Анкары, которая считает ДС ответвлением Рабочей партии Курдистана, занесенной в Турции в список террористических организаций. В итоге курды приехали на Конгресс по персональным приглашениям.

— Надо думать о том, как обеспечить равные права курдов в нынешних границах стран, в которых они находятся, а не пытаться разбередить этот регион, чем на протяжении прошлого столетия занимались наши западные коллеги, — дал свой рецепт решения проблемы Сергей Лавров.

Турки мешают и помогают

Любые попытки России подключить курдов к диалогу по сирийскому урегулированию всегда натыкались на острую реакцию Турции. Но так же остро Анкара реагирует и на действия американцев «на земле». Создание автономного региона, местные выборы, формирование «Сил безопасности границы» и в целом обособление курдов от Дамаска — всё это вызвало крайнее раздражение у президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вылившееся в уже упомянутую операцию «Оливковая ветвь» в Африне.

СДС_1 Солдаты армии Турции во время операции «Оливковая ветвь» Фото: Getty Images/Burak Milli/Anadolu Agency

Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, США спровоцировали новый виток конфликта в Сирии — на этот раз между Анкарой и курдами. Ничего хорошего в этом нет, потому что кризис приобретает всё больше измерений. С другой, американцы поставили себя в такое положение, когда им приходится находиться между двумя своими союзниками (а Турция по-прежнему остается членом НАТО), которые считают друг друга заклятыми врагами. В этом отношении реализация планов по расчленению Сирии становится куда более непростым предприятием.

Вашингтон в отсутствии умения политического лавирования не упрекнешь, так что свою линию он будет гнуть и дальше. В то же время ясно одно: США остаются в Сирии на неопределенный срок и совсем не для того, чтобы приблизить окончание конфликта в этой стране.