Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Международная коалиция во главе с США поддерживает террористические организации «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) и других боевиков. С таким заявлением выступил президент Сирии Башар Асад.

«Западная коалиция является ВВС для ИГ. Эта коалиция поддерживает ИГ, «Джебхат ан-Нусру» и другие аналогичные им террористические группировки», — приводит «РИА Новости» слова президента САР.

Также Асад затронул ситуацию в Восточной Гуте. Он отметил, что мирные жители хотят покинуть пригороды Дамаска, поэтому операция в данном районе продолжится. Армия должна обеспечить для граждан выход на территорию, которую контролирует государство.

Как писал портал iz.ru, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Боевики регулярно обстреливают пригород Дамаска, препятствуя доставке гуманитарной помощи. Более того, террористы не позволяют мирным жителям покинуть опасную зону и устраивают показательные казни.