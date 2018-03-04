Асад пообещал продолжить операцию в Восточной Гуте для выхода жителей

Операция против террористов в анклаве Восточная Гута продолжится, заверил президент Сирии Башар Асад.

«Большинство в Гуте хотят выйти от террористов под прикрытие родины, поэтому операция против террористов продолжится», — цитирует сирийского президента «РИА Новости» со ссылкой на национальное агентство САНА.

Уничтожение боевиков будет проводиться «совместно с открытием возможности для гражданских для выхода на территорию, подконтрольную государству», — продолжил сирийский лидер.

Как писал iz.ru, по данным ООН, с 18 февраля в сирийском анклаве Восточная Гута погибли около 600 человек и еще более 2 тыс. получили ранения.