Боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гумпауз

Боевики в пригороде Дамаска Восточной Гуте продолжили осложнять гуманитарную ситуацию в этом районе и ввели комендантский час, а также запретили местным жителям массовые собрания, сообщил в воскресенье представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям», — сказал Золотухин.

Он также отметил, что местным жителям террористы запретили массовые собрания, чтобы предотвратить их прорыв через гуманитарный коридор.

Напомним, в Восточной Гуте с 27 февраля ежедневно в течение пяти часов действует гуманитарная пауза для выхода мирных жителей через специальный коридор. Однако за дни ее действия из-за интенсивных обстрелов со стороны боевиков пройти через гуманитарный коридор смогли лишь двое детей, которых своим огнем прикрывали сирийские военные.