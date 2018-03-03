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Боевики в Восточной Гуте отбирают у жителей продукты и пропуска

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Фото: Global Look Press/Anas Alkarbotle
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Боевики в Восточной Гуте осложняют гуманитарную ситуацию, проводя обыски в домах местных жителей и отбирая у них продукты питания и листовки, которые служат пропусками в гуманитарный коридор, сообщил представитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе», — приводит его заявление ТАСС.

В листовках, в частности, излагается инструкция по пересечению гуманитарного коридора. Проходящий по нему житель обязан держать листовку высоко поднятой над головой, а другой рукой держать ребенка. Допускается также класть листовку на голову. Эти меры предпринимаются для того, чтобы воспрепятствовать пересечению коридора вооруженными боевиками.

Золотухин пояснил, что всего на Восточную Гуту было сброшено порядка 100 тыс. листовок.

Напомним, в пятницу генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что в ночь на 2 марта по гуманитарному коридору под прикрытием сирийских военных смогли пройти двое детей. Детей выводили под плотным огнем боевиков.

Ранее организованные российскими и сирийскими военными гуманитарные паузы в Восточной Гуте, во время которых мирные жители должны были покинуть район боевых действий, были сорваны провокациями террористов.

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