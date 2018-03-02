Захарова рассказала о наземной войсковой операции в Восточной Гуте

В Восточной Гуте проводится крупномасштабная наземная операция по противодействию боевикам, сообщили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделала необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте», — пояснила она.

Удары правительственных сил поддерживаются с воздуха, в том числе силами ВКС РФ, уточнила дипломат.

По её словам, в этом районе уже освобождено несколько населенных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем, «боевики оказывают упорное сопротивление, сообщается о применении ими американских ПТРК (противотанковые ракетные комплексы)».

Только в результате последнего обстрела со стороны боевиков погибли 32 мирных жителя и более 200 получили ранения, отметила Захарова.

В свою очередь представитель сирийской армии Мухаммед Ясир сообщил что с начала гуманитарной паузы 2 марта зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков, в том числе с применением минометов.

Как писал iz.ru, гуманитарные паузы в Восточной Гуте сорваны провокациями террористов.