Госдеп рассказал о переговорах с Россией по Сирии

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обсуждают ситуацию в Сирии как с Россией, так и со странами-единомышленниками.

«Мы проводим обсуждения с правительством России, это я могу вам сказать. Также Объединенные нации проводят серию встреч, на которых мы говорим со странами-единомышленниками о том, что происходит в Сирии сейчас», — сказала она.

Ранее Науэрт отметила, что США рассматривают «много вариантов» в отношении России в связи с ее действиями в Сирии.