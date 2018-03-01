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Минобороны: боевики проводят показательные казни в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Начальник российского Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в пяти провинциях Сирии и в Восточной Гуте. Вина за инциденты лежит на боевиках.

По его словам, незаконные вооруженные формирования ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Латакия, Деръа, Идлиб, Хама, а также в Восточной Гуте.

За минувшие сутки было совершено 12 обстрелов: по пригороду Дамаска выпустили 29 мин и одну ракету. Известно как минимум об одном погибшем мирном жителе. Еще шесть человек получили ранения.

В центре отметили, что боевики продолжают удерживать мирных жителей, не давая им покинуть пригороды Дамаска. Есть информация, что террористы проводят показательные казни.

Как писал портал iz.ru, по инициативе президента России Владимира Путина в данном регионе была установлена пятичасовая ежедневная гуманитарная пауза, однако боевики не соблюдают режим прекращения огня.

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