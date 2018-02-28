Жители Восточной Гуты не смогли покинуть район во время второй гумпаузы

Мирные жители вновь не смогли покинуть Восточную Гуту во время второй гуманитарной паузы из-за минометного обстрела со стороны террористов. Об этом в среду заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков», — заявил Золотухин во время общения с журналистами.

Он добавил, что бригады скорой помощи и автобусы, предназначенные для мирных жителей, продолжают дежурить у гуманитарного коридора в поселении Мухайам аль-Вафидин.

Как ранее писал портал iz.ru, из-за провокаций боевиков ни один мирный житель не смог покинуть расположенный под Дамаском район Восточная Гута во время первой пятичасовой гуманитарной паузы 27 февраля.