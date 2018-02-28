В Кремле назвали причины срыва гуманитарных пауз в Восточной Гуте

Москва и Дамаск делают всё возможное для обеспечения гуманитарных пауз в Восточной Гуте согласно резолюции Совбеза ООН, однако провокации террористов срывают попытки урегулировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что российское и сирийское правительство вместе стремятся «обеспечить необходимые гуманитарные условия» в регионе.

«Тем не менее провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать», — добавил Песков.

Во вторник, 27 февраля, в Восточной Гуте была реализована первая пятичасовая гуманитарная пауза. Представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин ранее сообщил, что за время гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть район.