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Нидерланды призвали надавить на Россию из-за ситуации в Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ammar Safarjalani
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Власти Нидерландов полагают, что давление на Россию будет способствовать деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. С таким заявлением выступил постпред страны при ООН Карел ван Остером.

«Думаю, что мы все через столицы должны продолжать оказывать давление на правительство России и добиться, чтобы они использовали свое влияние в Восточной Гуте, чтобы остановить насилие и предоставить гуманитарный доступ», — приводит ТАСС слова политика.

Ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза.

Первую пятичасовую гумпаузу, в ходе которой пригород Дамаска должны были покинуть мирные жители, сорвали боевики. В частности, они начали наступление по нескольким направлениям, а также совершили два минометных обстрела гуманитарного коридора.

Российские власти неоднократно указывали на то, что западные страны, возлагая ответственность за ситуацию в Восточной Гуте на Москву, выгораживают террористов, которые виновны в убийствах мирных жителей.

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