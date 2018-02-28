Рябков назвал виновных в проблемах с гумпаузой в Восточной Гуте

Проблемы с реализацией гуманитарной паузы в Восточной Гуте создают силы, поддерживающие оппозицию Сирии, а также боевики террористических группировок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Проблемы, связанные с реализацией этого замысла и этого решения (президента РФ Владимира Путина о гуманитарных паузах), создают, во-первых, противостоящие правительству боевики, в том числе террористические структуры, которые прямо упомянуты в резолюции 2401 как неподлежащие никаким «исключениям» с точки зрения их пригодности в качестве законных целей и объектов продолжения контртеррористических операций, и за этим стоят также силы, которые поддерживают антиправительственную оппозицию в Сирии», — сказал Рябков.

В этой связи он призвал к наиболее полной реализации резолюции СБ ООН 2401 по Сирии и обратился с призывом к Западу приложить к этому усилия. Рябков отметил, что западным партнерам следует «начать с себя», хотя бы немного изменить алгоритм и не вести себя так, «как будто все остальные в мире вокруг вас вам обязаны».

Рябков также осудил тех, кто обвиняет Москву или Дамаск в том, что это по их вине в Восточной Гуте возникла тяжелая гуманитарная ситуация. По его словам, заявлять об этом могут только те, кто делит мир по принципу «свой–чужой». Рябков пояснил, что для сторонников такого отношения нет разницы, какие методы применяются «своими» — террористические или нет — всё равно эти слои остаются для них «своими».

Напомним, во вторник, 27 февраля, в пригороде Дамаска Восточной Гуте вступила в силу гуманитарная пауза и начал работу гуманитарный коридор для выхода мирных граждан. Позднее Минобороны РФ сообщило, что коридор подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков, что воспрепятствовало выходу жителей в первый день гуманитарной паузы.