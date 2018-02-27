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Боевики использовали гумпаузу в Восточной Гуте для наступления

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Во время гуманитарной паузы в расположенном под Дамаском районе Восточная Гута боевики, пользуясь режимом прекращения огня, перешли в наступление. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, на протяжении гуманитарной паузы террористы продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия, а после 13:00 по местному времени перешли в наступление и на других направлениях.

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Евтушенко отметил, что боевики также препятствовали выходу мирных жителей с территории региона и совершили два минометных обстрела открытого для эвакуации населения гуманитарного коридора. 

«Вынужден констатировать, что боевиками предприняты запретительные меры для воспрепятствования выхода гражданских лиц из Восточной Гуты в районах н.п. Телль Эль-Курди, Хараста Эль-Басаль, Замалька, Эль-Каса, Джисрейн и Хазрама», — приводит ТАСС его слова. 

Во вторник, 27 февраля, в Восточной Гуте была реализована первая пятичасовая гуманитарная пауза. Сирийские военные, по данным Минобороны РФ, полностью прекратили обстрелы на период с 09:00 до 13:00 по местному времени. 

Как писал портал iz.ru, представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин ранее сообщил, что за время гумпаузы ни один мирный житель не смог покинуть район. 

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