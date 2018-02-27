Мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту во время первой гумпаузы

Из-за провокаций боевиков ни один мирный житель не смог покинуть расположенный под Дамаском район Восточная Гута во время первой пятичасовой гуманитарной паузы.

Об этом заявил представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, сирийские военные соблюдали режим прекращения огня и не реагировали на провокации, осуществлявшиеся боевиками с периодичностью в полчаса на протяжении всех пяти часов гумпаузы.

«У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит, они не будут себя чувствовать в безопасности и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства режим прекращения огня соблюдается до сих пор», — приводит «РИА Новости» слова Золотухина.

Золотухин рассказал, что автобусы и экипажи скорой помощи продолжали ожидать мирных жителей из Восточной Гуты до 14:30 мск. Обстрелы со стороны боевиков также продолжались как минимум до этого времени.

Как писал портал iz.ru, ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ежедневное прекращение огня с 09:00 до 14:00 по местному времени нацелено на то, чтобы обеспечить поставки местным жителям гуманитарной помощи и предоставить мирному населению возможность покинуть район.