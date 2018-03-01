Мирные жители снова не смогли покинуть Восточную Гуту во время гумпаузы

Мирным жителям в третий день действия пятичасовой ежедневной гуманитарной паузы в Восточной Гуте снова не удалось покинуть район из-за действий боевиков.

Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

По словам представителя центра генерал-майора Владимира Золотухина, террористы продолжают не соблюдать режим прекращения боевых действий и препятствовать выходу мирного населения с территории.

По данным СМИ, в третьй день действия гуманитарной паузы боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуниия, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, все атаки были успешно отражены правительственными войсками Сирии.

Как писал портал iz.ru, ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать со вторника, 27 февраля.

Ежедневное прекращение огня с 9:00 до 14:00 по местному времени нацелено на то, чтобы обеспечить поставки местным жителям гуманитарной помощи и предоставить мирному населению возможность покинуть район.

За первые два дня действия гумпаузы, согласно сообщениям российских военных, ни одному мирному жителю не удалось воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть район.