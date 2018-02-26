Гуманитарная пауза вводится в Восточной Гуте по поручению Путина

Ежедневная гуманитарная пауза вводится по поручению президента России Владимира Путина со вторника в Восточной Гуте — пригороде Дамаска. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Гуманитарная пауза будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00, чтобы исключить жертвы среди мирного населения. Для мирных жителей откроют гуманитарный коридор, в ближайшее время будут объявлены его координаты.

Минобороны РФ предлагает организовать гуманитарные коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей в районе Эт-Танфа и Рукбана, сообщил Шойгу.

По словам главы Минобороны, Восточная Гута на территории САР является не единственным очагом напряженности в отношении мирных жителей и беженцев. Российское военное ведомство также предложило организовать гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы в Эт-Танфе, где есть контролируемый США лагерь беженцев Рукбан, «для того чтобы, мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь», — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр обороны добавил, что для оценки ситуации в Ракке Россия предлагает создать международную оценочную гуманитарную комиссию под эгидой ООН, передает BFM.RU. По словам Шойгу, в Ракке сложилась сложная гуманитарная ситуация — «там остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных местах, отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся предметов», а комиссия могла бы посмотреть, оценить, что на самом деле происходит в Ракке. Шойгу также выразил сожаление, что пока туда никого не допускают: ни гуманитарные организации, ни СМИ.

Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по поводу ситуации в Восточной Гуте, на котором была отмечена важность выполнения принятой накануне Совбезом ООН резолюции 2401 и акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов.