Жители Восточной Гуты массово обращаются с просьбами об эвакуации

Мирные жители пригорода сирийского Дамаска Восточной Гуты массово обращаются к правозащитным организациям с просьбой о содействии в эвакуации с территорий, которые были захвачены боевиками.

Об этом сообщает представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, количество обращений мирных жителей к правозащитникам с просьбой об эвакуации за последние сутки значительно возросло. Также Золотухин отметил, что боевики продолжают обстреливать из минометов гуманитарный коридор, несмотря на то что в 9:00 по дамасскому времени вступила в силу третья «гуманитарная пауза», сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о текущей ситуации в анклаве Восточная Гута. С этой территории в течение дня 28 февраля выпустили по жилым кварталам Дамаска 13 мин. В результате обстрела девять человек получили ранения. Среди них трое несовершеннолетних.