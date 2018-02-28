Российские военные описали текущую ситуацию в Восточной Гуте

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о текущей ситуации в анклаве Восточная Гута. С этой территории в течение дня 28 февраля выпустили по жилым кварталам Дамаска 13 мин.

«В результате обстрела имеются разрушения, ранения получили девять жителей города, в числе которых три ребенка», — рассказал начальник центра генерал Юрий Евтушенко.

Оставшиеся в анклаве люди испытывают нехватку продуктов питания и медикаментов. Боевики не выпускают их из опасной зоны, отбирают автомобили, запрещают все виды связи.

Террористы из группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) «активно препятствуют выходу людей» по гуманитарным коридорам. В частности, эта группировка контролирует пропускной пункт «Мухайям аль-Вафедин», сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, Москва и Дамаск делают всё возможное для обеспечения гуманитарных пауз в Восточной Гуте, согласно резолюции Совбеза ООН, однако провокации террористов срывают попытки урегулировать ситуацию.