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Минобороны заявило о тяжелой ситуации в подконтрольных США районах Сирии

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что тяжелая ситуация населения Сирии сложилась в районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и отряды вооруженной оппозиции.

«После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) эти районы превратились в «черные дыры», ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей», — сказал он.

Конашенков добавил, что гуманитарная ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе, продолжает оставаться чрезвычайно сложной. Там насильно удерживаются группировками боевиков до 60 тыс. беженцев.

Также представитель Минобороны подчеркнул, что жители города Ракка находятся в условиях «гуманитарной катастрофы», которую не хотят замечать «освободители» из коалиции. В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений, под завалами которых разлагаются тела погибших жителей. В жилых кварталах нет водоснабжения и не функционируют электросети.

«Для ликвидации тяжелейшей гуманитарной ситуации в Ракке и Эт-Танфе требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций. Мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона», — заключил генерал.

Ранее в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в сирийской Ракке министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе. Коалиция США ответила, что не видит смысла в предложении РФ.

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