США не видят смысла в создании комиссии ООН из-за ситуации в Ракке

Коалиция США не видит смысла в предложении РФ создать комиссию под эгидой ООН по ситуации в сирийской Ракке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя коалиции.

«Мы не видим ценности в параллельных усилиях России», — приводит агентство слова представителя коалиции.

Он добавил, что коалиция США поддерживает мирный процесс в Сирии под эгидой ООН, «который примет во внимание интересы всех вовлеченных сторон».

Ранее в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в сирийской Ракке министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о желании узнать больше информации о предложении главы Минобороны РФ.