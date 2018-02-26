Де Мистура хочет получить больше информации о комиссии ООН по Ракке

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о желании узнать больше информации о предложении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу создать комиссию ООН по Ракке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу аппарата спецпосланника Майкла Контэ.

«Мы узнали о сегодняшнем заявлении министра обороны Шойгу, которое касается различных тем в Сирии, и мы находимся на связи с российскими собеседниками с целью узнать больше информации», — заявил Контэ.

Он отметил, что офис де Мистуры отмечает ясность положений резолюции СБ ООН 2401, «которые необходимо реализовать».

Как сообщал портал iz.ru, в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в сирийской Ракке Сергей Шойгу предложил создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе.

По последним данным, в Ракке продолжают находить тела людей, погибших от рук террористов. В отдельных районах работа по наведению порядка даже не начиналась, так как туда невозможно попасть из-за большого числа неразорвавшихся снарядов.