Россия обсудит вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН

Вопрос о гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка намерена обсудить Российская Федерация в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы хотим обсудить гуманитарную ситуацию (в Ракке)», — приводит слова дипломата «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что Небензя заявил об этом перед заседанием Совбеза по химическому разоружению Сирии.

Ранее стало известно, что в канун Нового года останки как минимум 115 человек, ставших жертвами массовых расправ террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), были обнаружены в районе сирийской Ракки. 31 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что при освобождении сирийской Ракки от боевиков погибли один американский солдат и более 600 курдских бойцов.