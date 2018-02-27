Лавров проведет переговоры со спецпосланником ООН по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со спецпосланником Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой.
Встреча запланирована на среду, 28 февраля, в Женеве, где глава МИД РФ примет участие в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Как ожидается, Лавров выступит на конференции по разоружению.
Кроме того, рассказал источник в российской делегации, министр иностранных дел планирует провести переговоры с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва, передает «РИА Новости».