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Лавров проведет переговоры со спецпосланником ООН по Сирии

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со спецпосланником Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Встреча запланирована на среду, 28 февраля, в Женеве, где глава МИД РФ примет участие в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Как ожидается, Лавров выступит на конференции по разоружению.

Кроме того, рассказал источник в российской делегации, министр иностранных дел планирует провести переговоры с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва, передает «РИА Новости».

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