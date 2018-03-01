Шойгу направил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу направил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о комплексе гуманитарных мероприятий, проводимых в Восточной Гуте российским Центром примирения враждующих сторон для спасения мирного населения. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Согласно разъяснению российского военного ведомства, начиная с 27 февраля для выхода мирных жителей из Восточной Гуты в районах населенных пунктов Дума и Арбил введены «гуманитарные паузы». В это время сирийские правительственные войска прекращают нанесение ударов по террористам. Помимо этого, для пропуска мирных жителей подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе поселения Эль-Вафидин. Кроме того, гуманитарные коридоры предлагается открыть из населенных пунктов Эт-Танф и Рукбан, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, ранее Стаффан де Мистура заявил о желании узнать больше информации о предложении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по созданию комиссии ООН в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в сирийской Ракке.

В начале этой недели Сергей Шойгу предложил в качестве разрешения ситуации создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе. В США заявили, что создавать комиссию под эгидой ООН нет смысла.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, наиболее тяжелая ситуация складывается в Эт-Танфе и Ракке, подконтрольных коалиции во главе с США. Он также отметил, что положение жителей Ракки характеризуется как гуманитарная катастрофа.

В настоящее время Москва и Дамаск делают всё возможное для обеспечения гуманитарных пауз в Восточной Гуте, согласно резолюции Совбеза ООН, однако провокации террористов срывают попытки урегулировать ситуацию.